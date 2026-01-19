Maior alta percentual na semana, de 8,13%, foi registrada em Pernambuco, a R$ 4,92 o litroRenan Areias/Agência O Dia
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,88% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,57 o litro.
A maior alta percentual na semana, de 8,13%, foi registrada em Pernambuco, a R$ 4,92 o litro. A maior queda, de 2,10%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,66 o litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,14, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Rondônia, de R$ 5,50 o litro.
Competitividade
O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um estado na semana encerrada no sábado, dia 17. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,31% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.
Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,14 e a paridade é de 68,20%.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.