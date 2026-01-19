Maior alta percentual na semana, de 8,13%, foi registrada em Pernambuco, a R$ 4,92 o litro - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 19/01/2026 09:17

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados, caíram em outros três e no Distrito Federal e ficaram estáveis em três na semana encerrada no sábado (17). No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.



Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,88% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,57 o litro.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,93%, para R$ 4,36 o litro.



A maior alta percentual na semana, de 8,13%, foi registrada em Pernambuco, a R$ 4,92 o litro. A maior queda, de 2,10%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,66 o litro.



O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,14, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Rondônia, de R$ 5,50 o litro.



Competitividade



O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um estado na semana encerrada no sábado, dia 17. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,31% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.



Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,14 e a paridade é de 68,20%.