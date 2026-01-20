Pagamento do IPVA é feito para a Secretaria de Estado de FazendaTorsten Dettlaff/Pexels
Primeira parcela ou cota única do IPVA 2026 começam a vencer nesta quarta
Datas desta semana contemplam placas terminadas em 0, 1 e 2
Nova regra que aumenta segurança do Pix entra em vigor em fevereiro
A partir de 2 de fevereiro, todas as instituições financeiras que oferecem o sistema de pagamento instantâneo terão que disponibilizar uma nova funcionalidade no Mecanismo Especial de Devolução (MED)
Anfavea: produção veicular com kits importados ameaça 69 mil empregos
Estudo também prevê impacto para fabricantes de autopeças e exportação
Seeduc abre processo seletivo para contratação de até 1.750 professores temporários
Admissões são para os anos letivos de 2026 e 2027, com vagas para o Ensino Fundamental e Médio
TJRJ abre processo seletivo com 250 vagas para função de juiz leigo
Taxa de inscrição é de R$ 180
FGC atualiza para 600 mil número de credores do Master que já pediram ressarcimento
O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC
