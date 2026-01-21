Quem optar pela cota única do IPTU terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2025 - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 21/01/2026 12:01

As guias para pagamento do IPTU 2026 estão disponíveis na internet e nos postos de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda a partir desta quarta-feira (21). O endereço para emissão é o site carioca.rio . As guias físicas começaram a ser enviadas pelos Correios na semana passada e estão sendo distribuídas ao longo do mês.

Segundo o órgão, o prazo para quitar a cota única ou a primeira parcela do imposto é até 6 de fevereiro. Quem optar pela cota única terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2025.

Os contribuintes podem pagar o IPTU via PIX, por meio de um QR Code inserido no DARM – Documento de Arrecadação Municipal, emitido no Portal Carioca Digital. Assim como com os demais meios de pagamento, a quitação do fisco será em dois dias úteis.



"Para a comodidade dos cariocas, é possível baixar e imprimir, de uma só vez, todas as parcelas do imposto. Para a emissão da guia, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no boleto de anos anteriores", informou a secretaria.



O imposto pode ser pago em débito automático e esta modalidade de pagamento deve ser solicitada junto ao banco em que o contribuinte possui conta, com o código para débito automático que está disponível na guia do IPTU. A lista de bancos habilitados para o pagamento em débito automático está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda: https://fazenda.prefeitura.rio/tesouro-municipal/bancos-credenciados/

O órgão também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A secretaria não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp ou SMS. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital.

Calendário IPTU 2026

- Cota única: Vencimento em 6/2/2026

- 1ª cota: Vencimento em 6/2/2026



- 2ª cota: Vencimento em 6/3/2026



- 3ª cota: Vencimento em 8/4/2026



- 4ª cota: Vencimento em 8/5/2026



- 5ª cota: Vencimento em 8/6/2026



- 6ª cota: Vencimento em 7/7/2026



- 7ª cota: Vencimento em 7/8/2026



- 8ª cota: Vencimento em 8/9/2026



- 9ª cota: Vencimento em 7/10/2026



- 10ª cota: Vencimento em 9/11/2026

Lista de postos de atendimento

- Prefeitura do Rio

Rua Afonso Cavalcanti, 455 – prédio anexo – Cidade Nova

de segunda a sexta, das 9h às 16h



- Barra Shopping

Avenida das Américas, 4.666 (entrada A – lojas 215/216) – Barra da Tijuca

de segunda a sexta, das 10h às 18h



- West Shopping

Estrada do Mendanha, 555, loja 282 – Campo Grande

de segunda a sexta, das 10h às 18h



- Norte Shopping

Avenida Dom Helder Câmara, 5474, loja 3021 (Cobertura – Vida Center) – Cachambi

de segunda a sexta, das 10h às 18h