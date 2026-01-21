Caso do Banco Master afetou a liquidez do FGCBanco Master/Divulgação
FGC deve antecipar contribuições de associados em 5 anos para recompor caixa após caso Master
Plano visa a reforçar a liquidez do fundo
FGC deve antecipar contribuições de associados em 5 anos para recompor caixa após caso Master
Plano visa a reforçar a liquidez do fundo
Negociações salariais com reajuste acima da inflação caem a 77% em 2025, diz Dieese
Resultados preliminares indicam que os trabalhadores da indústria e do comércio foram os que obtiveram maiores aumentos
Imposto de 26,5% para motoristas de aplicativo é fake, explica Receita Federal
Informação falsa vem circulando pelas redes sociais
Will Bank: como clientes devem proceder após liquidação pelo BC
Recursos depositados em conta corrente não poderão ser movimentados
Esther Dweck defende em Davos a integração da América Latina
Alinhamento poderia ampliar potencial de crescimento econômico
Fluxo cambial total em janeiro até dia 16 ficou positivo em US$ 1,544 bilhão, revela BC
No comércio exterior, o saldo foi negativo em US$ 1,395 bilhão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.