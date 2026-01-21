Rio de Janeiro é responsável por 26,8% da produção de aço bruto no País - Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:30

O Rio de Janeiro produziu 8,9 milhões de toneladas de aço em 2025, registrando crescimento de 1,1% em relação a 2024, com participação de 26,8% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais. Em dezembro, a produção fluminense alcançou 701 mil toneladas de aço bruto, um avanço expressivo de 18,2% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, respondendo por 27,4% do total produzido no Brasil, no período. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço no país.

No cenário nacional, a produção brasileira de aço bruto somou 33,3 milhões de toneladas entre janeiro a dezembro de 2025, o que representa uma retração de 1,6% em relação ao mesmo período de 2024. Em dezembro de 2025, foram produzidas 2,6 milhões de toneladas, resultado 1,9% inferior ao registrado no mesmo mês do ano anterior, segundo o Instituto Aço Brasil.

