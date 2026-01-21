Projeção tem como base a expectativa recorde de turistas estrangeiros em fevereiroRenan Areias/ arquivo / Agência O Dia
Carnaval 2026: Turismo deve faturar recorde de R$ 14,48 bilhões e criar 39,2 mil novas vagas
Segundo a confederação nacionado do comércio, o otimismo do setor é impulsionado pelo fluxo de turistas estrangeiros e pela estabilização dos preços de serviços essenciais
Senac abre inscrições para programa de estágio
Vagas se destinam a estudantes universitários; confira a relação de cursos
Will Bank: Liquidação deve elevar conta a ser paga por FGC no caso Master para R$ 47 bilhões
Medida considerou o comprometimento da situação econômico-financeira da instituição
IPTU 2026: Guia on-line para pagamento do Rio está disponível; veja o calendário
Contribuintes terão até o dia 6 de fevereiro para pagar a cota única ou a primeira parcela
UE-Mercosul: Parlamento europeu encaminha acordo à Justiça
Em teoria, medida impede a entrada em vigor do tratado comercial por vários meses
Boulos diz que fim da escala 6x1 avança no Congresso e pode ser votado ainda neste semestre
Ministro afirma que pauta é prioridade 'inegociável' de Lula e admite redução para 5x2 como alternativa viável
