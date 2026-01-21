BC decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank - Reprodução/ internet

BC decretou a liquidação extrajudicial do Will BankReprodução/ internet

Publicado 21/01/2026 08:41 | Atualizado 21/01/2026 08:48





O BC ainda determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores da Will Financeira: Will Holding Financeira, Master Holding Financeira, 133 Investimentos e Participações, Armando Miguel Gallo Neto, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Felipe Félix Soares e Ricardo Saad Neto. O Banco Central (BC) decretou nesta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial do Will Bank, que estava em Regime de Administração Especial Temporária (Raet) desde novembro, quando foi decretada a liquidação do Banco Master A entidade havia sido preservada quando foi decretada a liquidação do Master, pela avaliação de que poderia haver volta dos problemas enfrentados pela instituição, que tinha compradores interessados. O ato assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, cita que a liquidação ocorre "por extensão", porque o controle da instituição era exercido pelo Banco Master.O regulador nomeou como liquidante Eduardo Félix Bianchini, que exerce a mesma função no Master. Ex-servidor do BC, ele já trabalhou em outros oito casos do tipo antes de assumir o controle das instituições de Daniel Vorcaro.O BC ainda determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores da Will Financeira: Will Holding Financeira, Master Holding Financeira, 133 Investimentos e Participações, Armando Miguel Gallo Neto, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Felipe Félix Soares e Ricardo Saad Neto.

O Will Bank era um banco digital brasileiro focado em serviços financeiros simplificados, como conta e cartão de crédito sem anuidade, criado para atender população de baixa renda.

Em nota, o Banco Central afirmou que a liquidação extrajudicial do Will Bank se tornou "inevitável" depois que a instituição descumpriu a grade de pagamentos com a Mastercard e teve a sua participação bloqueada no arranjo, na segunda-feira(19).



"Tornou-se inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira, em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master S.A., já sob liquidação extrajudicial", diz a nota.



O Will Bank havia sido preservado da liquidação extrajudicial em novembro, quando o BC liquidou o Banco Master e diversas empresas do grupo.



"Tal solução, contudo, não se mostrou viável", acrescentou. "O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis", concluiu.



