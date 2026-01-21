Dados sobre o fluxo cambial foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central - Reprodução

Publicado 21/01/2026 15:55

Brasília - O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,544 bilhão em janeiro até dia 16, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 21, pelo Banco Central (BC). Em dezembro, houve saída líquida de US$ 12,191 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 2,939 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 32,439 bilhões e vendas no total de US$ 29,500 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 16 foi negativo em US$ 1,395 bilhão, com importações de US$ 10,054 bilhões e exportações de US$ 8,659 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,076 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,699 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,884 bilhões em outras entradas.

Período de 12 a 16 de janeiro

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,215 bilhões na semana passada, o Banco Central. Entre os dias 12 e 16 de janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,524 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 15,504 bilhões e vendas no total de US$ 12,980 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 309 milhões, com importações de US$ 4,488 bilhões e exportações de US$ 4,180 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 605 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 605 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,970 bilhões em outras entradas.