Fluxo cambial total em janeiro até dia 16 ficou positivo em US$ 1,544 bilhão, revela BC
No comércio exterior, o saldo foi negativo em US$ 1,395 bilhão
Rio de Janeiro produziu 8,9 milhões de toneladas de aço em 2025
Estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional da siderurgia
FGC aciona garantias de credores do Will Bank e estima R$ 6,3 bilhões a serem pagos
Ainda não há prazo legal para início dos ressarcimentos
Caso Master: Mastercard se torna acionista da Westwing e do BRB após executar dívidas do Will Bank
Bandeira de cartões afirma que mantém diferentes tipos de garantias
Carnaval 2026: Turismo deve faturar recorde de R$ 14,48 bilhões e criar 39,2 mil novas vagas
Segundo a confederação nacionado do comércio, o otimismo do setor é impulsionado pelo fluxo de turistas estrangeiros e pela estabilização dos preços de serviços essenciais
Senac abre inscrições para programa de estágio
Vagas se destinam a estudantes universitários; confira a relação de cursos
