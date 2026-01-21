TCU exige que ex-administradores da Infraprev e do BVA apresentem defesa em até 15 dias e devolvam o valor perdidoDivulgação
TCU determina investigação sobre prejuízo para aposentados da Infraero após liquidação do BVA
Má administração de investimentos por ex-administradores da previdência privada Infraprev levou à perda de 100% do patrimônio
Entenda como funciona a liquidação do Will Bank e os impactos da medida
Operações da instituição financeira são interrompidas e clientes perdem acesso a contas
BNDES financia R$ 1,98 bi para transportadora marítima construir 6 navios fretados pela Petrobras
Embarcações terão a função de fornecer suprimentos e apoiar operações entre plataformas em alto mar e bases em terra
Secom informa que Lula assinou MP com reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores
Medida provisória estabelece que aumento não poderá ser inferior à inflação do ano anterior
FGC deve antecipar contribuições de associados em 5 anos para recompor caixa após caso Master
Plano visa a reforçar a liquidez do fundo
Negociações salariais com reajuste acima da inflação caem a 77% em 2025, diz Dieese
Resultados preliminares indicam que os trabalhadores da indústria e do comércio foram os que obtiveram maiores aumentos
