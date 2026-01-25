Contribuinte que pagar o IPVA em cota única recebe desconto de 3% - Divulgação

Publicado 25/01/2026 13:50 | Atualizado 25/01/2026 13:50

Veículos com placas terminadas de 3 a 7 têm vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 agendados a partir desta segunda-feira, 26. A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) lembra que o período é referente à primeira parcela e à cota única, que oferece 3% de desconto ao contribuinte.

O pagamento do imposto deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação Estado do Rio de Janeiro (Darj). Para obtê-lo, o dono de veículo deve acessar o hotsite do IPVA e clicar em “Emissão DARJ IPVA”. Após informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o arquivo já estará disponível para ser baixado.

A quitação poderá ser realizada por Pix ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob. A secretaria frisa que, para pagamentos via Pix, o contribuinte deve se prestar atenção aos dados do recebedor, que deve constar como “SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”, além do CNPJ 42.498.675/0001-52.

O Pix é a modalidade de pagamento preferida entre os contribuintes, sendo cerca de 66% do total de mais de 700 mil Darjs quitados até quinta-feira, 22. Desde a liberação, no dia 8, 2,7 milhões de Darjs foram gerados. A Secretaria de Fazenda alerta que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem.

Calendário de pagamento do IPVA 2026



Final 3 - Cota única ou primeira parcela, em 26/1; segunda parcela, em 25/2; terceira parcela, em 30/3;

Final 4 - Cota única ou primeira parcela, em 27/1; segunda parcela, em 26/2; terceira parcela, em 31/3;

Final 5 - Cota única ou primeira parcela, em 28/1; segunda parcela, em 27/2; terceira parcela, em 1/4;

Final 6 - Cota única ou primeira parcela, em 29/1; segunda parcela, em 2/3; terceira parcela, em 6/4;

Final 7 - Cota única ou primeira parcela, em 30/1; segunda parcela, em 3/3; terceira parcela, em 7/4.