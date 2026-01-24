Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 63 milhõesReprodução
Prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
CNU 2025: resultado da prova discursiva já está disponível
Resultados foram publicados em edição extra do Diário Oficial
Abertas as inscrições para curso de extensão gratuito voltado a educadores
Capacitação fornecerá certificado internacional aos alunos que tiverem 70% de frequência e participação em aulas
Pequenos negócios encerram 2025 em trajetória ascendente no Rio de Janeiro, aponta índice da SumUp
ISM registra alta de 26,35% no ano
FGC pagou R$ 26 bi a 67% dos credores do Banco Master
Mais de 520 mil investidores já receberam valores garantidos
Ibovespa toca pela 1ª vez os 180 mil e tem melhor semana em quase 6 anos
Índice bate recorde pelo 4° pregão consecutivo
