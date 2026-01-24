Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 63 milhões - Reprodução

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 63 milhõesReprodução

Publicado 24/01/2026 09:08

As seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 63 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.