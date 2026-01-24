Em dezembro, índice ISM atingiu atingiu 133,34 pontos no Rio de Janeiro - Reprodução

Em dezembro, índice ISM atingiu atingiu 133,34 pontos no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 24/01/2026 07:16

O Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), desenvolvido pela empresa de tecnologia SumUp, manteve trajetória positiva no Rio de Janeiro em dezembro. O indicador atingiu 133,34 pontos, ante 131,29 pontos em novembro, o que representa um crescimento de 1,56% na comparação mensal. No recorte anual, o desempenho também é positivo, com alta de 26,35% em relação a janeiro, reforçando o bom momento da atividade econômica dos micro e pequenos negócios no Estado.

“Os dados de dezembro confirmam a consistência do crescimento dos pequenos negócios no Rio de Janeiro ao longo de 2025. Mesmo com um avanço mensal mais moderado, o resultado anual expressivo mostra um ambiente mais dinâmico e favorável para o microempreendedor fluminense”, avalia Lilian Parola, economista e diretora de Mercado de Capitais e Tesouraria da SumUp para a América Latina.



O ISM é calculado a partir de um método econométrico que considera fatores como sazonalidade, diferenças demográficas do país e participação de cada estado no Produto Interno Bruto (PIB), assim como o volume de vendas processadas pelos produtos da SumUp. O índice avalia o comportamento dos empreendedores atendidos pela empresa, mas a ampla distribuição geográfica destes clientes permite a mensuração da atividade econômica dos micro e pequenos empreendedores do Brasil como um todo.