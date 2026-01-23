O programa Minha Casa, Minha Vida foi relançado pelo governo federal em 2023 - Zack Stencil/MCID

Publicado 23/01/2026 16:55

O Rio de Janeiro teve, entre 2023 e 2025, 88,3 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), resultado de um investimento de R$ 13,41 bilhões por parte do governo federal. Relançado em fevereiro de 2023, o programa habitacional tinha como meta a contratação, até o fim de 2026, de 2 milhões de unidades.



Indicadores calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de informações da Associação Brasileira de Incorporadoras mostram que o setor imobiliário atingiu um recorde histórico de lançamentos em 2025, antes mesmo do encerramento do ano, impulsionado diretamente pelo Minha Casa, Minha Vida. O volume de imóveis lançados teve crescimento de 34,6% até outubro, o maior nível da série histórica. Contribuíram para o resultado o aumento de 38,6% do número de novas unidades relacionadas ao Minha Casa, Minha Vida.

