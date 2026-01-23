O programa Minha Casa, Minha Vida foi relançado pelo governo federal em 2023Zack Stencil/MCID
Rio de Janeiro contratou 88,3 mil residências do Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e 2025
Investimento do governo do federal no programa habitacional no Estado soma R$ 13,4 bilhões
ANP assina acordo com Ministério da Fazenda para reforçar defesa da livre concorrência
Cooperação entre os órgãos busca promover um mercado mais competitivo no setor de petróleo, gás e biocombustíveis
Polo Educacional Sesc abre inscrições para curso de qualificação profissional em Produção Cultural
São oferecidas 60 vagas; inscrições vão até 2 de fevereiro
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em três bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo
Caso o beneficiário prefira atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
