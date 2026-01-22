Receita Federal afirmou que priofessor terá desconto menor de IR - Pillar Pedreira/Agência Senado

Receita Federal afirmou que priofessor terá desconto menor de IRPillar Pedreira/Agência Senado

Publicado 22/01/2026 19:42

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira, 22, uma nota sobre regras do Imposto de Renda (IR), com o intuito de rebater informações falsas sobre a tributação de professores. Segundo o órgão, circulam nas redes sociais informações que ignoram as regras legais de apuração do Imposto de Renda e levam à falsa conclusão de que professores passarão a pagar imposto em razão do reajuste salarial.

Sancionada em 2025 para ter vigência a partir de 2026, a Lei nº 15.270 ampliou a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduziu o imposto devido para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

"Na prática, isso faz com que mais pessoas deixem de pagar Imposto de Renda e outras passem a pagar menos, aliviando o orçamento mensal e tornando a tributação mais justa", sustentou o órgão do Ministério da Fazenda.

"Por isso, não procede a afirmação de que o reajuste do piso do magistério levaria automaticamente os professores a pagar mais Imposto de Renda. Os profissionais da educação são diretamente beneficiados pela redução prevista na Lei nº 15.270/2025", completou.

A pasta exemplificou que, em 2025, com o piso salarial de R$ 4 867,77, um professor pagava cerca de R$ 283,14 de Imposto de Renda retido na fonte por mês (considerando o desconto simplificado). Em 2026, com o piso reajustado para R$ 5.130,63, esse mesmo profissional passará a pagar R$ 46,78 de imposto mensal, de acordo com as novas regras de redução do IR, mesmo com o salário maior. "Ou seja, este governo valorizou os profissionais da educação ao aumentar o piso salarial e, ao mesmo tempo, reduziu a carga tributária sobre seus rendimentos, garantindo ganho real no salário líquido", finalizou a Receita.

Nessa quarta-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória (MP) que estabelece uma regra para o reajuste anual do piso salarial dos professores da rede pública. O cálculo previsto na medida provisória envolve a reposição da inflação e um porcentual a mais a partir da contribuição dos Estados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A MP prevê um aumento de 5,4% do piso do magistério neste ano, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 com base no cálculo estabelecido no texto.

Segundo a Secom, a MP estabelece que o piso do magistério será reajustado a partir da soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e de 50% da média da variação porcentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de Estados, Distrito Federal e municípios ao Fundeb, realizada nos cinco anos anteriores ao ano da atualização. O texto estabelece, ainda, que o porcentual nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior apurada pelo INPC.