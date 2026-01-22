Porto do Rio de Janeiro receberá sete navios de cruzeiro durante o Carnaval - Divulgação

Publicado 22/01/2026 18:53 | Atualizado 22/01/2026 18:53

A Temporada de Cruzeiros segue aquecida no Porto do Rio de Janeiro e promete intensificar a movimentação turística da cidade durante o Carnaval. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, sete navios de cruzeiro atracarão no porto, trazendo milhares de turistas brasileiros e estrangeiros à capital fluminense.

Na sexta-feira (13), três navios chegam à cidade: Costa Favolosa, Borealis — que fará sua estreia em águas cariocas — e Silver Whisper. No sábado (14), estão previstas as atracações do MSC Armonia e do Sapphire Princess. Já no domingo (15), o Porto do Rio recebe o Pacific Word. Encerrando o período festivo, o Aidamar atraca na segunda-feira (16). Os navios MSC Armonia e Costa Favolosa realizam cruzeiros nacionais, com escalas regulares no Porto do Rio de Janeiro ao longo desta Temporada de Cruzeiros.

Com 19 atracações previstas, fevereiro será um dos meses mais movimentados da temporada. Em janeiro, o porto contabilizou 22 escalas, responsáveis pela chegada de cerca de 60 mil turistas, contribuindo de forma significativa para o aquecimento da economia local, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços.

A Temporada de Cruzeiros 2025/2026, iniciada em 11 de outubro de 2025, segue até 20 de abril, com a expectativa de 84 atracações ao longo de todo o período. Ao todo, 28 navios participarão da temporada, sendo 21 de origem internacional e sete de rotas nacionais. A previsão é de que aproximadamente 240 mil turistas transitem pelo Porto do Rio, gerando um impacto econômico estimado em R$ 193,3 milhões para a cidade do Rio de Janeiro.

O desempenho reforça o papel estratégico do Porto do Rio de Janeiro como um dos principais vetores de desenvolvimento turístico e econômico da capital fluminense. O reconhecimento também se reflete nas recentes premiações do Terminal de Cruzeiros do Porto do Rio de Janeiro, eleito Melhor Porto de Embarque e Melhor Escala da Temporada Brasileira no Krooze Awards 2025, além de Melhor Terminal de Cruzeiros da América Latina no World Cruise Awards 2025.