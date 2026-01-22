Porto do Rio de Janeiro receberá sete navios de cruzeiro durante o CarnavalDivulgação
Porto do Rio de Janeiro receberá sete navios de cruzeiro durante o Carnaval
Com 19 atracações previstas, fevereiro será um dos meses mais movimentados da temporada
Faetec abre inscrições para instrutores, pedagogos e assistentes
Candidaturas podem ser feitas até 9 de fevereiro pelo site da fundação; profissionais atuarão em unidades em diferentes municípios do estado
Pequenos negócios têm até dia 30 para renegociar dívidas com a União
Edital prevê descontos e parcelamento para MEI e empresas menores
Meta da Receita é chegar a R$ 200 bi de arrecadação sem litígio em 2026, diz Barreirinhas
Ao longo de sua fala, Barreirinhas destacou a importância da lei do "devedor contumaz" e frisou que a legislação deu segurança jurídica para a Receita orientar o contribuinte
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
Presidente da Casa fez o anúncio nas redes sociais
Senac RJ oferece cursos profissionalizantes gratuitos para moradores da Rocinha
Há opções nas áreas de hotelaria, saúde, jardinagem e serviço de bebidas
