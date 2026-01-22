Secretário da Receita Federal, Robinson BarreirinhasLula Marques/Agência Brasil
Meta da Receita é chegar a R$ 200 bi de arrecadação sem litígio em 2026, diz Barreirinhas
Ao longo de sua fala, Barreirinhas destacou a importância da lei do "devedor contumaz" e frisou que a legislação deu segurança jurídica para a Receita orientar o contribuinte
Pequenos negócios têm até dia 30 para renegociar dívidas com a União
Edital prevê descontos e parcelamento para MEI e empresas menores
Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
Presidente da Casa fez o anúncio nas redes sociais
Senac RJ oferece cursos profissionalizantes gratuitos para moradores da Rocinha
Há opções nas áreas de hotelaria, saúde, jardinagem e serviço de bebidas
Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso
Segundo a ApexBrasil, a implementação do tratado de livre comércio pode incrementar as exportações brasileiras em cerca de US$ 7 bilhões
Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos para carne brasileira, diz presidente da Apex
Jorge Viana destacou o trabalho de prospecção de mercados feito pela agência
