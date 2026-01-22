Brasil é principal fornecedor da carne bovina para o mercado chinêsPexels
Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos para carne brasileira, diz presidente da Apex
Jorge Viana destacou o trabalho de prospecção de mercados feito pela agência
Intenção de consumo das famílias cresce 0,8% em janeiro, mostra CNC
Melhora foi puxada pelo aumento no acesso ao crédito
Relatório da ONU mostra aumento do turismo internacional no Brasil
Número de visitantes estrangeiros cresceu 37% no ano passado
FGV: 82,52% da população do Rio integra as classes A, B e C
Entre 2022 e 2024, o estado ampliou o número de pessoas nos grupos de maior renda
Liquidação de verão: Comércio carioca projeta aumento de até 2% nas vendas
Período é uma oportunidade para os consumidores comprarem produtos com descontos que podem ultrapassar 30%
ONG do Rio oferece curso gratuito para formar jovens de baixa renda em influenciadores digitais
Iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à nova economia digital
