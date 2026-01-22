Rio registrou um aumento de 7,5 pontos percentuais das classes A, B e C entre 2022 e 2024 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/01/2026 14:12

O Rio de Janeiro registrou um aumento de 7,5 pontos percentuais nas classes A, B e C entre 2022 e 2024. A população nestas faixas de renda passou de 75,02% para 82,52% no estado, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV).



Em termos nacionais, o estudo da FGV indica que 17,4 milhões de pessoas saíram da pobreza e passaram a integrar as classes de maior renda, representando um aumento de 8,44 pontos percentuais no mesmo período.

Classes

- A: renda acima de 20 salários mínimos;

- B: renda familiar entre 10 e 20 salários mínimos;

- C: renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos.

A pesquisa aponta que a alta foi impulsionada principalmente pelo aumento da renda do trabalho e pela integração de políticas públicas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e programas de acesso à educação e ao crédito.

"A gente vê pessoas que estavam no Cadastro Único, no Bolsa Família, e que agora estão na classe média. Isso mostra que o programa não é só transferência de renda. Ele abre portas para a educação, para o trabalho e para o empreendedorismo", disse Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.