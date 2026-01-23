Acordo vai durar quatro anos e prevê troca de conhecimentos e ações conjuntas entre ANP e Ministério da FazendaDivulgação
ANP assina acordo com Ministério da Fazenda para reforçar defesa da livre concorrência
Cooperação entre os órgãos busca promover um mercado mais competitivo no setor de petróleo, gás e biocombustíveis
Polo Educacional Sesc abre inscrições para curso de qualificação profissional em Produção Cultural
São oferecidas 60 vagas; inscrições vão até 2 de fevereiro
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em três bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo
Caso o beneficiário prefira atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
Reajuste do piso do magistério não leva automaticamente professor a pagar mais IR
Receita Federal alertou que notícias falsas circulam na internet sobre aumento do imposto para professores
