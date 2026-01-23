Programa Gás do Povo garante à população de baixa renda o acesso ao GLPMarcello Casal jr / Agência Brasil
Relator da medida provisória que institui o programa, o deputado federal Hugo Leal destaca que o Gás do Povo foi estruturado para enfrentar diretamente a pobreza energética. Diferentemente de programas de transferência de renda, a iniciativa não repassa dinheiro às famílias. O beneficiário receberá créditos, que serão utilizados exclusivamente para a recarga do gás de cozinha nas revendas credenciadas.
Para assegurar o acesso ao benefício, o programa conta com uma ampla rede de revendas credenciadas. Segundo a SPG, no Estado são 408 pontos de venda de GLP já estão habilitados, de um total de 2.076 existentes. Na capital, 101 revendas estão credenciadas, o que representa 25% do total da cidade, com pontos de retirada próximos às residências das famílias atendidas.
O Ministério de Minas e Energia divulgou que o Programa Gás do Povo atenderá até março 15,5 milhões de famílias, alcançando mais de 50 milhões de pessoas em todo o país. A estimativa é de 65 milhões de recargas de botijões por ano, consolidando o programa como uma das maiores políticas públicas de acesso ao gás de cozinha já implementadas no Brasil. Para 2026, o orçamento estimado do programa é de R$ 5,1 bilhões.
