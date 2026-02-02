Entre as principais apostas estão serviços ligados às áreas de saúde, tecnologia, entretenimento e compras - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 02/02/2026 05:00

Em um cenário de concorrência acirrada, bancos tradicionais e fintechs têm apostado em novas formas de fidelizar clientes: a oferta de serviços não financeiros. As opções disponíveis vão desde seguro para celulares até assistência para pets e assinaturas de serviços de streaming. O jornal O DIA conversou com as principais instituições financeiras para entender quais são as vantagens para os consumidores.

Na prática, o aplicativo bancário passa a reunir diferentes necessidades em um mesmo ambiente, muitas vezes por meio de pacotes que prometem preços mais baixos para atender às demandas do dia a dia. Com essa estratégia, os bancos deixam de atuar apenas no setor financeiro e passam a se posicionar como plataformas de serviços.

Entre as principais apostas das plataformas estão serviços ligados às áreas de saúde, tecnologia, entretenimento e compras.

Conheça os serviços:

Banco do Brasil



O Banco do Brasil tem ampliado a variedade de serviços para além das tradicionais ofertas financeiras. Procurado pelo O DIA, a instituição afirmou que o Shopping BB é a principal iniciativa. "O Shopping BB é o marketplace dentro do Super App BB com mais de 200 marcas e ecommerces. Além de compras, o cliente encontra gift cards, recargas de celular e tem acesso a benefícios como cashback e descontos", destaca a instituição financeira por meio de nota.

Além do Shopping BB, o banco também oferece:

- Shopping BB Viagens: plataforma que reúne serviços para planejamento de viagens de forma prática e digital;

- Shopping BB Sustentabilidade: espaço com produtos e marcas alinhados a práticas ASG — iniciativas que alinham sustentabilidade e responsabilidade nos negócios —, reforçando escolhas de consumo mais conscientes;

- Minhas Finanças: ferramenta gratuita que auxilia na organização de gastos;

- Celular por assinatura: parceria com a Leapfone que oferece aos clientes de cartões do BB a possibilidade de alugar smartphones de última geração com mensalidades acessíveis, proteção contra roubo e danos, além da opção de troca anual de aparelho;

- Tag BB: solução que permite transitar com facilidade por 100% das rodovias pedagiadas do Brasil e ainda eliminar tickets e filas nos principais estacionamentos de ruas, shoppings, aeroportos e centros comerciais.

O banco também disponibiliza diferentes opções de seguro, como o Seguro Pra Vida, que inclui assistência pet e orientação psicológica, nutricional e fitness, além do Seguro Proteção Pessoal, do Seguro Residencial e do Seguro de Itens Pessoais.

O BB explica que, entre as vantagens, estão reunir tudo em um único aplicativo, economizar com cashback e vantagens exclusivas, oferecer uma experiência personalizada de acordo com o perfil e as necessidades do cliente e contar com segurança reforçada por estar integrado ao ambiente do banco.

Nubank

Com mais de 112 milhões de clientes, o Nubank apresenta uma série de funcionalidades dentro da plataforma. Entre a gama de serviços oferecidos, destaca-se o acesso ao plano básico com anúncios da plataforma HBO Max para clientes Nubank+.



A plataforma também disponibiliza:

- NuCel: serviço de operadora de celular, com planos a partir de 10 GB;

- ChatGPT GO: novo plano de assinatura que oferece acesso expandido aos recursos mais populares do ChatGPT;

- NuTag: tag para pedágios e estacionamentos, sem taxas e sem necessidade de recarga;

- Shopping do Nu: Cashback, descontos exclusivos e ofertas em lojas parceiras no app do Nubank.

A fintech também ressalta que apresenta uma ampla rede de parcerias e promoções: "Em 2025, acordos com empresas como Uber, iFood, Shopee, OpenAI e Burger King geraram uma economia de R$ 158,8 milhões para a base de clientes."

Banco Mercantil



Com foco no bem-estar, o Banco Mercantil disponibiliza o Meu+, voltado principalmente ao público acima de 50 anos. Procurado pelo jornal O DIA, a instituição explica que o programa reúne diversos serviços. "Atualmente o serviço conta com um total de 13 assistências. São elas: Saúde, Odontologia, Tecnologia, Bem-Estar, Notícias, Pet, Educação, Consultoria Previdenciária, Psicologia, Recompensa, Residência, Sorteios e, por último, Cuidado e Prevenção.”

O banco também pontua os benefícios oferecidos ao consumidor. “A principal vantagem é o custo-benefício de um combo unificado. Em vez de pagar assinaturas separadas, o cliente acessa, por um valor mensal a partir de R$ 49,99, um pacote que reúne saúde e odonto, com consultas presenciais a partir de R$ 39,90, telemedicina gratuita 24 horas, descontos de até 90% em exames e até 80% em medicamentos”, explica o Mercantil na nota. “Outro ponto relevante é a ausência de carência, já que, ao contrário dos planos de saúde, o uso é imediato após a adesão”, complementa.

A instituição também aponta que, em 2025, os clientes economizaram mais de R$ 50 milhões com descontos na compra de medicamentos.

Itaú Unibanco



O Itaú Unibanco tem ampliado seu portfólio de produtos e serviços para além das ofertas bancárias tradicionais. Segundo a instituição, a proposta é atuar como uma plataforma integrada de soluções que acompanha o cliente em diferentes momentos da vida.

Para isso, o banco oferece serviços em diversas áreas, como:

- Itaú Shop: marketplace que permite aos clientes realizar compras com condições exclusivas, cashback e parcelamento em até 12 vezes sem juros, além da opção de pagamento via Pix, com geração automática do código diretamente no aplicativo;

- Programas de relacionamento e Minhas Vantagens: benefícios progressivos conforme o uso dos produtos do banco, incluindo isenção de tarifas, condições diferenciadas e acesso a vantagens em serviços do dia a dia, como academias, mobilidade, delivery, streaming, bem-estar e vouchers;

- Experiências, cultura e entretenimento: benefícios como pré-venda e venda antecipada de ingressos para shows, festivais, corridas e outros eventos;

- Saúde, bem-estar e serviços do dia a dia: Descontos em medicamentos, consultas, exames e serviços de telemedicina, além de outras soluções voltadas ao cuidado com a saúde.

Caixa Econômica Federal

Maior banco do Brasil em número de clientes, a Caixa reúne diversos serviços e benefícios para seus clientes, que vão de saúde a seguro residencial.

Confira quais:

- Rapidex Mulher: Serviços de Proteção à Mulher, Portal da Educação e Orientação Nutricional, além das principais assistências para casa, carro e moto;

- Seguro Vida Mulher: Seguro desenvolvido para todas as mulheres, com coberturas específicas e sorteios mensais;

- Seguro Proteção Desemprego: proteção para sua renda que ajuda a manter sua vida financeira em equilíbrio em caso de imprevistos;

- tagCAIXA: sem mensalidade para clientes com cartão de crédito selecionados, permitindo pagamento automático em pedágios, estacionamentos, postos de combustível, drive-thrus e lava-rápidos, com cobertura nacional na rede Sem Parar;

- Cashback e descontos exclusivos em parceiros como Nike, Shopee, locadoras e varejo, por meio das ofertas disponíveis em Promoções.

A Caixa também oferece diferentes opções de seguros, como: Seguro Bem-Estar, Seguro Amparo e Seguro Perda de Renda.

Bradesco

O Bradesco disponibiliza um portfólio diversificado de serviços com o objetivo de facilitar o dia a dia de seus clientes. Por meio do aplicativo Bradesco Seguros, por exemplo, é possível acessar diversos planos de proteção, incluindo seguros de viagem, dental, residencial, vida, auto, patrimonial, além de previdência e saúde.

Já o próprio aplicativo do Bradesco conta com o Bradesco Shop, uma loja on-line que permite compras com mais rapidez e segurança. Para quem precisa de uma maquininha de cartão, o banco também oferece o serviço Tap Bradesco, que transforma o celular em uma máquina de pagamento.