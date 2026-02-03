O Ibovespa foi sustentado por ações de mineradoras e com a confirmação de que o Banco Central pretende cortar os jurosIdec
Bolsa bate recorde e aproxima-se dos 186 mil pontos
Dólar teve pequeno recuo e fechou em R$ 5,25
CNI aponta juros como responsáveis por desaceleração da indústria
Entidade comentou pesquisa do IBGE sobre atividade do setor
Portabilidade de crédito via Open Finance entra em operação no Brasil; entenda como funcionará
Ao menos 30 milhões de pessoas já têm uma conta conectada no sistema
Justiça protege Grupo Fictor contra credores por 30 dias
Medida se dá em um contexto de ações judiciais movidas por investidores
Vendas de veículos novos caem 0,38% em janeiro, diz Fenabrave
Foram emplacadas mais de 366 mil unidades no primeiro mês do ano
Senac RJ e RIOgaleão oferecem 30 vagas em curso de Turismo Cultural para moradores da Praia do Rosa
Interessados têm até o dia 13 para efetuar pré-inscrição
