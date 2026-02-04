Segundo os dados da Jucerja, a capital lidera o ranking de novos negócios registrados - Divulgação

Publicado 04/02/2026 16:17

O ano de 2026 começou com um resultado histórico para a economia fluminense, mantendo o ritmo de crescimento observado no fim de 2025. Em janeiro, o Estado registrou a abertura de 8.436 novas empresas — o maior volume já contabilizado em um único mês nos 217 anos de atuação da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Esse resultado supera o recorde mensal anterior, verificado em fevereiro de 2025, quando foram formalizadas 8.385 empresas.

Além de estabelecer um novo recorde, o desempenho de janeiro redefiniu a melhor marca já registrada para o primeiro mês do ano. Até então, o maior volume de abertura de empresas em janeiro havia sido alcançado em 2025, com 7.146 novos negócios. O número registrado agora representa um crescimento de aproximadamente 18,1%, reforçando o aquecimento do ambiente de negócios no estado logo no início do calendário.

O resultado de janeiro projeta um cenário favorável para 2026, na sequência de um ciclo de forte expansão observado em 2025, quando o Rio de Janeiro ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 80 mil novos negócios em um único ano, alcançando o total de 86.448 empresas abertas no período.

Entre as principais atividades das novas empresas abertas em janeiro estão: consultórios médicos, holdings de instituições não financeiras (empresas criadas para administrar participações societárias e organizar o controle de outros negócios), serviços de escritório, promoção de vendas e atividades de atenção ambulatorial. Já os municípios que mais abriram negócios em janeiro são o Rio de Janeiro, com 3.920 novas empresas; Niterói, com 755; Duque de Caxias, com 319; São Gonçalo, com 283; e Nova Iguaçu, com 282.

