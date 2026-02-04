Segundo os dados da Jucerja, a capital lidera o ranking de novos negócios registradosDivulgação
Rio registra 8.436 novas empresas em janeiro e bate novo recorde histórico
Resultado representa um crescimento de 18,1% em relação ao mesmo mês de 2025
Rio registra 8.436 novas empresas em janeiro e bate novo recorde histórico
Resultado representa um crescimento de 18,1% em relação ao mesmo mês de 2025
Itaú, Santander e Citi firmam acordos com União e encerram disputas tributárias de R$ 2,5 bi
Entre janeiro e setembro de 2025, a PGFN recuperou R$ 44,9 bilhões em dívidas
Empresa de software está com mais de 100 vagas abertas
Oportunidades abrangem diferentes áreas, níveis de carreira e modelos de trabalho
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Ferramenta permite estimar tempo e valor do benefício com base nas regras vigentes em 2026
Faturamento dos shoppings cresce 1,2% em 2025 para R$ 200,9 bilhões, diz Abrasce
Presidente da entidade considerou o desempenho positivo
Fundação oferece 20 vagas em curso gratuito de panificação e confeitaria no Rio
Após o término da formação, os alunos serão conectados a oportunidades de emprego
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.