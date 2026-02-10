Inflação acumula 4,44% em 12 meses dentro do limite máximo de tolerância da meta do governoAgência Brasil
Com o resultado, a inflação oficial - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - acumula 4,44% em 12 meses dentro do limite máximo de tolerância da meta do governo.
A gasolina exerceu a maior pressão de alta, respondendo por 0,10 ponto percentual (p.p.) do índice, enquanto a conta de luz mais barata representou -0,11 p.p.
A meta
Desde o início de 2025, o período de avaliação da meta é referente aos 12 meses imediatamente passados e não apenas o alcançado no fim do ano (dezembro). A meta é considerada descumprida se estourar o intervalo de tolerância por seis meses seguidos.
Instituições financeiras ouvidas pelo Boletim Focus, do Banco Central, estimam que o IPCA deve terminar o ano em 3,97%.
O índice
A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas - Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre - além de Brasília, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
