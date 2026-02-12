Queda no volume de serviços prestados ficou acima das projeções do mercado - Reprodução/Freepik

Queda no volume de serviços prestados ficou acima das projeções do mercadoReprodução/Freepik

Publicado 12/02/2026 09:51 | Atualizado 12/02/2026 10:19

São Paulo - O volume de serviços prestados caiu 0,4% em dezembro ante novembro, resultado maior que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%, com intervalo entre uma retração de 1,0% a uma alta de 0,6%. Os dados sobre serviços foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na comparação com dezembro de 2024, houve avanço de 3,4% em dezembro, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, o resultado foi quase em linha com a mediana que era de avanço de 3,5%, com previsões que iam de elevação de 2,5% a 4,6%.



No fechamento de 2025, houve alta de 2,8%, igual à mediana das projeções, com intervalo entre crescimento de 2,5% e 3,3%.

Turismo

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,2% em dezembro ante novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE.

Houve avanços em quatro dos 17 locais pesquisados, sendo o mais relevante registrado no Rio de Janeiro (7,6%), seguido por São Paulo (0,8%) e Paraná (1,3%). Na direção oposta, as principais perdas ocorreram no Pará (-7,9%), Bahia (-2,5%), Minas Gerais (-1,6%) e Rio Grande do Sul (-2,6%).



O segmento de atividades turísticas operava em dezembro em nível recorde na série histórica da pesquisa. O grupamento estava ainda 13,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.



Na comparação com dezembro do ano anterior, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,1% em dezembro de 2025, 19º resultado positivo consecutivo.



No ano de 2025, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 4,6% ante 2024, impulsionado pelos aumentos no transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê, serviços de reservas relacionados a hospedagens e hotéis.



Entre as regiões, 14 dos 17 locais investigados mostraram taxas positivas, com destaque para São Paulo (3,9%), Rio de Janeiro (10,8%), Rio Grande do Sul (11,4%), Bahia (6,6%) e Paraná (5,5%) As perdas ocorreram em Minas Gerais (-4,4%), Mato Grosso (-1,2%) e Goiás (-0,4%).