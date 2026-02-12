Queda no volume de serviços prestados ficou acima das projeções do mercadoReprodução/Freepik
Na comparação com dezembro de 2024, houve avanço de 3,4% em dezembro, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, o resultado foi quase em linha com a mediana que era de avanço de 3,5%, com previsões que iam de elevação de 2,5% a 4,6%.
No fechamento de 2025, houve alta de 2,8%, igual à mediana das projeções, com intervalo entre crescimento de 2,5% e 3,3%.
O segmento de atividades turísticas operava em dezembro em nível recorde na série histórica da pesquisa. O grupamento estava ainda 13,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.
Na comparação com dezembro do ano anterior, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,1% em dezembro de 2025, 19º resultado positivo consecutivo.
No ano de 2025, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 4,6% ante 2024, impulsionado pelos aumentos no transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê, serviços de reservas relacionados a hospedagens e hotéis.
Entre as regiões, 14 dos 17 locais investigados mostraram taxas positivas, com destaque para São Paulo (3,9%), Rio de Janeiro (10,8%), Rio Grande do Sul (11,4%), Bahia (6,6%) e Paraná (5,5%) As perdas ocorreram em Minas Gerais (-4,4%), Mato Grosso (-1,2%) e Goiás (-0,4%).
