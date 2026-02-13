Coleta de dados da Sondagem do Mercado de Trabalho referente ao trimestre encerrado em janeiroReprodução/ internet
FGV: 78,1% dos trabalhadores se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com trabalho atual
Houve melhora na proporção de pessoas que enxergam a renda como suficiente para arcar com despesas essenciais
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
Com adicionais, valor médio está em R$ 690,01
Camex zera tarifa de importação para mais de 1 mil produtos
Colegiado aplica medidas antidumping contra China
Genial/Quaest: 30% dizem que foram beneficiados por isenção do IR e 67% dizem que não, mostra pesquisa
O instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%
Alckmin critica quebra de patentes de canetas emagrecedoras
Para vice, projetos de lei afastam investimentos e trazem insegurança
Governo publica programação do Orçamento em 2026
Texto fixa limite de empenho e cronograma mensal
