Governo envia alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsAppJosé Cruz / Agência Brasil
Genial/Quaest: 30% dizem que foram beneficiados por isenção do IR e 67% dizem que não, mostra pesquisa
O instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%
Alckmin critica quebra de patentes de canetas emagrecedoras
Para vice, projetos de lei afastam investimentos e trazem insegurança
Governo publica programação do Orçamento em 2026
Texto fixa limite de empenho e cronograma mensal
Ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio
Veja o que abre e o que fecha durante o Carnaval no Rio
Supermercados mantêm atendimento com ajustes de horário, comércio fecha no feriado de terça e bancos só reabrem ao meio-dia da Quarta de Cinzas
Proposta sobre fim da escala 6x1 deve elevar em 22% custo do trabalho, diz FecomercioSP
Com eventual aprovação, entidade considera uma redução de cerca de 18% na carga horária semanal, afetando aproximadamente dois terços dos trabalhadores formais
