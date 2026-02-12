Com o resultado do Icei, os empresários da indústria completam 14 meses sem confiança na economiaInstituto Aço Brasil/Divulgação
Confiança do empresário industrial cai em fevereiro, mostra CNI
Confederação ressaltou que o primeiro resultado negativo do ano ocorre após o Banco Central manter a taxa básica de juros em 15%
Proposta sobre fim da escala 6x1 deve elevar em 22% custo do trabalho, diz FecomercioSP
Com eventual aprovação, entidade considera uma redução de cerca de 18% na carga horária semanal, afetando aproximadamente dois terços dos trabalhadores formais
Volume de serviços prestados recua 0,4% em dezembro ante novembro, revela IBGE
Na comparação com o mesmo mês de 2024, houve avanço de 3,4%
Conab: 5ª previsão para safra 2025/26 indica recorde de 353,4 milhões de toneladas
Área plantada deve atingir 83,26 milhões de hectares
Gestora de investimentos abre vagas para assessores no Rio
Oportunidade é voltada para pessoas em início de carreira e em transição profissional
Programa de alfabetização de jovens e adultos está com as inscrições abertas
Alunos recebem gratuitamente todo o material didático
