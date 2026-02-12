Ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio Tomaz Silva/Agência Brasil
A região com a maior taxa de ocupação se estende da Glória a Botafogo (96,91%), seguida de Ipanema/Leblon (96,19%), Centro (95,42%), Leme/Copacabana (94,63%) e Barra/Recreio/São Conrado (86,97%). No ano passado, a ocupação no Carnaval carioca atingiu 98,62%.
No período de 20 a 21 de fevereiro, quando ocorre o Desfile das Campeãs, a média de ocupação da capital também está alta, com expectativa de 85,13%. Os destaque são Leme/Copacabana (97,14%), Ipanema/Leblon (95,69%), Glória a Botafogo (87,55%), Centro (82,66%) e Barra/Recreio/São Conrado (77,24%).
O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, salientou que o Carnaval é a principal festa do Rio de Janeiro pelo maior tempo de estadia dos hóspedes, em comparação ao Réveillon. “Essa maior permanência resulta em hotéis cheios e bons resultados para a cadeia do turismo – bares, restaurantes e shoppings -, com benefícios para a arrecadação da cidade. Nossa expectativa é superar os números do ano passado. O crescimento dos turistas internacionais certamente vai contribuir para isso”, estimou.
Outras regiões
O presidente da associação, José Domingo Bouzon, destacou que a alta procura de turistas no Carnaval também tem reflexos na rede hoteleira do interior. “Em todo o estado, hotéis e pousadas oferecem ao visitante uma infraestrutura de primeira linha, com diversas opções de lazer e programação voltada para a folia, o que atrai muitos turistas”.
Rio Open
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.