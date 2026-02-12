Veja o que abre e o que fecha durante o Carnaval no RioFoto: Divulgação - Secom/PMVR
No Rio de Janeiro, a terça-feira de Carnaval é feriado estadual, o que altera o funcionamento do comércio, dos bancos e de parte dos serviços públicos. Enquanto supermercados seguem abertos — alguns com horários reduzidos — lojas de rua e shoppings, em geral, não podem funcionar nesse dia. Já as agências bancárias ficam fechadas por dois dias seguidos e só retomam o atendimento presencial na Quarta-feira de Cinzas.
A dica é simples: antes de sair de casa, vale conferir o horário. Nada pior do que trocar o bloco por uma porta fechada!
Abaixo, veja como fica o funcionamento dos principais serviços:
Fechadas segunda (16) e terça (17).
Retomam atendimento presencial na quarta-feira (18), a partir das 12h.
Pix, aplicativos e caixas eletrônicos funcionam normalmente.
Boletos vencidos nesses dias podem ser pagos na quarta sem juros.
COMÉRCIO DE RUA
Sexta, sábado, segunda e quarta: funcionamento normal.
Domingo: permitido conforme regras trabalhistas.
Terça-feira (feriado estadual): lojas não podem abrir, exceto estabelecimentos em aeroportos, rodoviárias, portos e estações.
Operação técnica funciona 24 horas durante todo o Carnaval.
Rio de Janeiro:
Segunda (16): 8h30 às 16h30.
Terça (17): fechado.
Quarta (18): 12h às 16h30.
Miguel Pereira e Paty do Alferes:
Segunda (16) e quarta (18): 8h30 às 17h.
Terça (17): fechado.
Call Center e WhatsApp funcionam 24 horas.
INSS
Segunda (16) e terça (17): agências fechadas.
Quarta (18): atendimento a partir das 14h, apenas para segurados com perícia médica ou avaliação social previamente agendadas.
Quinta (19): funcionamento normal.
Central 135: 7h às 22h.
Site e aplicativo Meu INSS: 24 horas.
Segunda (16): agências da Tijuca, Barra da Tijuca, Macaé e Campos funcionam das 9h às 18h. Quiosque de Niterói (Shopping Bay Market) abre a partir das 12h.
Terça (17): todas as agências fechadas.
Quarta (18): Copacabana, Barra da Tijuca, Méier, Tijuca, Niterói, Macaé e Campos abrem às 12h.
Canais digitais (site e WhatsApp) funcionam normalmente.
SERVIÇOS PÚBLICOS FEDERAIS
Segunda e terça: ponto facultativo.
Quarta: expediente a partir das 14h.
SHOPPINGS
Botafogo Praia Shopping
Sábado: 10h às 22h | Alimentação 12h às 22h
Domingo: 13h às 21h | Alimentação 12h às 21h
Segunda: 10h às 22h
Terça: lojas fechadas | Alimentação 12h às 21h
Quarta: 12h às 22h
Cinema conforme programação
Sábado: 10h às 22h.
Domingo: lojas 13h às 21h; alimentação e lazer 12h às 22h.
Segunda: 10h às 22h.
Terça: lojas fechadas; alimentação e lazer 12h às 22h.
Quarta: 10h às 22h.
Sábado: 10h às 22h
Domingo e quarta: 14h às 20h
Segunda: facultativo
Terça: lojas fechadas | Restaurantes abertos
Cinema e teatro conforme programação
Madureira Shopping
Sábado: 10h às 18h
Domingo, segunda e terça: fechado
Quarta: 10h às 22h
Cartório: 9h às 12h
Sábado: 10h às 22h.
Domingo, segunda e terça: lojas fechadas; praça de alimentação 12h às 21h.
Quarta: abertura às 12h.
Restaurantes e cinema conforme programação.
Rio Design Leblon
Segunda e terça: lojas fechadas
Restaurantes: 12h às 21h
Quarta: 12h às 22h
Shopping Boulevard
Sábado: 10h às 22h
Domingo: 13h às 21h | Alimentação 12h às 21h
Segunda: 10h às 22h
Terça: lojas fechadas | Alimentação 12h às 21h
Quarta: 12h às 22h
Cinema conforme programação
Sábado: 10h às 22h.
Domingo: lojas 13h às 21h; alimentação 11h às 22h; lazer 12h às 22h.
Segunda: 10h às 22h.
Terça: lojas fechadas; alimentação 11h às 22h; lazer 12h às 22h.
Quarta: 10h às 22h.
Shopping Jardim Guadalupe
Sábado: 10h às 22h
Domingo: lojas 13h às 21h | Alimentação 12h às 21h
Segunda: facultativo
Terça: lojas fechadas | Alimentação 12h às 21h
Quarta: lojas 13h às 21h
Cinema conforme programação
Shopping Metropolitano Barra
Sábado: 10h às 22h
Domingo: lojas 13h às 21h | Alimentação 11h às 22h
Segunda: 12h às 22h
Terça: lojas fechadas | Alimentação e lazer abertos
Quarta: 12h às 22h
Cinema conforme programação
Shopping Nova América
Sábado: 10h às 22h | Restaurantes até 23h
Domingo: lojas 13h às 21h | Alimentação até 22h
Segunda: 10h às 22h
Terça: lojas fechadas | Alimentação até 21h
Quarta: 10h às 22h
Cinema conforme programação
Shopping Nova Iguaçu
Sábado: 10h às 22h
Domingo: lojas 13h às 21h | Alimentação até 22h
Segunda: 10h às 22h
Terça: lojas 13h às 21h
Quarta: 12h às 22h
Cinema conforme programação
Shopping Plaza Rio das Ostras
Sábado e segunda: 10h às 22h
Domingo: horário reduzido
Terça: lojas 13h às 21h
Quarta: 10h às 22h
Vila Gourmet até 2h
West Shopping
Sábado: lojas 10h às 22h | Alimentação até 23h
Domingo: horário reduzido
Segunda: normal
Terça: lojas fechadas | Alimentação aberta
Quarta: normal
Cinema conforme programação
SUPERMERCADOS
Assaí Atacadista
7h às 18h
Ceasa abre às 6h30
Extra Mercado
7h às 22h
Bento Ribeiro fecha às 21h
Guanabara
Sexta a quarta: 7h às 22h
Domingo: até 18h
Barra da Tijuca, Campo Grande (Rio do A), Recreio, Niterói e São Gonçalo: até 20h
Mundial
Sábado e domingo: normal
Segunda: até 18h
Terça: fechado
Quarta: normal
Pão de Açúcar
7h às 22h
Jardim Botânico abre às 8h
Prezunic
Domingo e terça: Recreio, Botafogo, Barra, ParkJacarepaguá, Tijuca, Vila Isabel, Jardim Oceânico, Maricá, Voluntários, Laranjeiras e Tingui até 21h; demais até 18h
Segunda: Catumbi até 20h; demais normal
Quarta: normal
Rede Supermarket
Horários variam conforme a unidade. Consultar o site da rede.
