No acumulado do ano, as atividades turísticas no Brasil cresceram 4,6% - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

No acumulado do ano, as atividades turísticas no Brasil cresceram 4,6%Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/02/2026 11:54 | Atualizado 13/02/2026 11:56

O Rio de Janeiro voltou a se destacar no desempenho das atividades turísticas em 2025. De acordo com análise do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, o volume de serviços de turismo no estado avançou 7,6% em dezembro na comparação com o mês anterior. Em relação a dezembro de 2024, a alta foi ainda mais expressiva, de 15,2%. Com o resultado, o estado encerrou 2025 com crescimento de 10,8%.



No cenário nacional, o ritmo de expansão foi mais moderado. No Brasil, o volume de serviços turísticos registrou variação de 0,2% em dezembro frente a novembro, enquanto a comparação interanual apontou leve alta de 0,1%. No acumulado do ano, as atividades turísticas cresceram 4,6%.

"A diferença de desempenho evidencia a resiliência e o dinamismo do mercado fluminense, que manteve trajetória de crescimento superior à média do país", apontou IFec RJ.



