Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco PlenoReprodução/ internet
Com liquidação do Pleno, 'rombo' do Fundo Garantidor de Crédito supera marca de R$ 50 bilhões
Valor não inclui as linhas emergenciais mobilizadas pelo FGC ao longo do ano passado, quando os problemas de liquidez do conglomerado Master ficaram mais claros
BC decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e Pleno DTVM, ex-Voiter
Segundo o Banco Central, decisão foi motivada pelo 'comprometimento da situação econômico-financeira da instituição'
