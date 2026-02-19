Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,86 o litro, em São PauloDaniel Castelo Branco/ Agência O Dia/ Arquivo
Preço do etanol sobe em 12 estados e no Distrito Federal, ANP
Média nacional registrou alta de 0,22%
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
Com adicionais, valor médio está em R$ 690,0
Plataforma de delivery passa a garantir até R$ 3 mil a entregador afastado por acidente
Valor máximo do seguro dobrou
Febraban: bancos elevam projeção para crédito em 2026
Levantamento é realizado a cada 45 dias, após as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom)
Fim do Will Bank abre disputa entre Mastercard e empresas de maquininhas
A entidade que representa o setor, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), respondeu que está 'acompanhando a evolução dos acontecimentos'
Terminam nesta quinta-feira as inscrições para especialização gratuita em Educação a Distância na UFF
Vagas são destinadas prioritariamente a professores
