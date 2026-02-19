Setor vinícola explicitou para Alckmin preocupações com relação ao acordo Mercosul-UEAgência Câmara
Acordo UE-Mercosul: Alckmin diz que Lula vai regulamentar proteção a produtos nacionais
Salvaguardas serão estabelecidas por meio de decreto
Justiça determina arresto de bens de ex-acionistas da Oi
Fundos estrangeiros teriam exercido de modo abusivo o poder de controle da empresa
Diesel comum e S-10 apresentam queda na 1ª quinzena de fevereiro, aponta IPTL
Combustíveis tiveram preços médios de R$ 6,23 e R$ 6,26, respectivamente
MEC divulga calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026
Pagamentos começam no dia 26 de fevereiro
Alckmin mostra confiança em avanço maior sobre tarifas em reunião de Lula com Trump
Presidente em exercício participou da 35ª Festa Nacional da Uva
Azul fecha acordo de US$ 200 milhões com American e United Airlines
Aporte de capital apoia recuperação judicial da empresa
