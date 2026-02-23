Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados com os pagamentos liberados pela JustiçaJosé Cruz/Agência Brasil
Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).
Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso.
O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).
Quem tem direito?
ganharam ação judicial contra o INSS;
com valores de até 60 salários mínimos a receber (RPV);
com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026;
com processo totalmente encerrado (transitado em julgado); e
herdeiros de beneficiários falecidos, desde que comprovem vínculo legal.
aposentadorias (idade, tempo de contribuição, invalidez e da pessoa com deficiência);
pensão por morte;
auxílios, como auxílio-doença; e
benefício de Prestação Continuada (BPC).
Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.
RPV ou precatório: qual a diferença?
Precatório: acima desse valor. Pago uma vez por ano, conforme calendário federal
Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; “PRC” identifica precatório.
Como consultar o pagamento?
Para saber a data e o valor:
acesse o site do TRF responsável pelo processo (link na tabela abaixo);
informe CPF, número do processo, número da requisição ou OAB do advogado (conforme exigência do tribunal);
verifique o campo “valor inscrito na proposta”;
após o pagamento, o sistema exibirá o status “Pago total ao juízo”.
|Tribunal Regional Federal
|Unidades da federação
|1ª Região (sede no DF)
|DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP
|2ª Região (sede no RJ)
|RJ e ES
|3ª Região (sede no SP)
|SP e MS
|RS, PR e SC
|PE, CE, AL, SE, RN e PB
|6ª Região (sede no MG)
|MG
|TRF
|Valor liberado
|Beneficiários
|1ª Região
|R$ 380.608.873
|19.826
|2ª Região
|
R$ 85.873.540
|5.289
|3ª Região
|R$ 127.892.614
|5.223
|4ª Região
|R$ 437.462.566
|29.999
|5ª Região
|R$ 193.410.882
|15.871
|6ª Região
|R$ 169.207.914
|10.796
|Total
|R$ 1,39 bilhão
|87.004
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.