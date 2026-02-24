Resultado de R$ 325,751 bilhões foi o melhor para qualquer mês desde 2011Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Novos impostos de fintechs e bets vão refletir na arrecadação de maio, diz chefe da Receita
Segundo Malaquias, novas alíquotas aprovadas no fim de 2025 começam a ser cobradas em abril
Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026
Déficit foi de US$ 8,4 bilhões neste ano, contra US$ 9,809 bi em 2025
Mutirão no Rio vai promover renegociação de dívidas com concessionárias de serviços públicos e bancos
Ação, que oferecerá, ainda, assistência jurídica, será realizada na sexta-feira (27), na Catedral Metropolitana
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 690,01
Rio registra alta de 13% na taxa de condomínio em um ano
Valor médio mensal do condomínio na capital fluminense chegou a R$ 948, o mais alto entre as grandes cidades analisadas
Confiantes de que na próxima reunião do Copom começa a redução da taxa de juros, diz Alckmin
Comitê de Política Monetária tem encontro marcado para os dias 17 e 18 de março
