Feirão vai acontecer no estacionamento da Catedral Metropolitana, no Centro - Divulgação / DPRJ

Feirão vai acontecer no estacionamento da Catedral Metropolitana, no CentroDivulgação / DPRJ

Publicado 24/02/2026 11:44

Rio - A Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, receberá, na próxima sexta-feira (27), um mutirão de renegociação de dívidas com concessionárias de serviços públicos e bancos, promovido pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ). A ação será realizada das 10h às 16h.



A iniciativa vai promover o encontro entre consumidores hipossuficientes e fornecedores de serviços e instituições financeiras. Durante o evento, a DPRJ prestará orientação jurídica e auxiliará os consumidores hipossuficientes na análise das propostas apresentadas, esclarecendo direitos e deveres antes da formalização de qualquer acordo.



Por se tratar da primeira edição do "Mutirão de Conciliação", o órgão orienta que os consumidores apresentem RG e CPF, além dos documentos de empréstimo, no caso das instituições financeiras, ou fatura, no caso das concessionárias. Não é necessário agendamento prévio.



Já confirmaram presença as empresas Light, Águas do Rio, Santander, Banco BMG e Crefisa. Os atendimentos serão voltados a consumidores que possuam vínculo com essas concessionárias e instituições financeiras.



"A oportunidade de celebrar um acordo em condições mais favoráveis e com a assistência da Defensoria é a chance de resolver problemas que, por vezes, já são antigos e incomodam o consumidor", disse a defensora pública e coordenadora do Nudecon, Luciana Telles.

A ação será realizada no estacionamento da Catedral (Avenida Chile, 245, Centro).