MG: moradores de cidades afetadas pelas chuvas já podem sacar o FGTS Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 27/02/2026 17:46

Moradores das cidades mineiras afetadas pelos temporais já podem pedir o saque dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O recurso para os cidadãos de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá foi liberado nesta sexta-feira (27).



O valor a ser sacado é limitado a R$ 6.220, e para usufruir do benefício é necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) nos últimos 12 meses.



>> Veja passo a passo para solicitar o saque do FGTS:



- Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

- Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em “Saques" e selecione “Solicitar saque";

- Clique em “Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;

- Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

- Encaminhe foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

- Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.



Doação

A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, arrecadará recursos para famílias afetadas pelos temporais. As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix:



Chave Pix (Telefone): 31-999910733



Banco: CAIXA (104)

Agência: 0620

Operação: 1292

Conta Corrente: 577578823-7



Chuvas

Subiu para 64 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, de acordo com as informações mais recentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.



As operações de busca e salvamento prosseguem ao longo de todo o dia, em várias frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.