Nesta segunda-feira vence a segunda parcela do IPVA dos veículos com placa final 6 - Torsten Dettlaff/Pexels

Nesta segunda-feira vence a segunda parcela do IPVA dos veículos com placa final 6Torsten Dettlaff/Pexels

Publicado 02/03/2026 08:20

Quatro finais de placa têm vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 nesta semana. O período, que finaliza mais uma fase do calendário de pagamentos do tributo, contempla placas terminadas em 6, 7, 8 e 9.

O primeiro passo para quitar o imposto é emitir o Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (Darj) exclusivamente no hotsite do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) . Depois, o contribuinte deve clicar em “Emissão DARJ IPVA” e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). A recomendação é digitar o endereço diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas.

O pagamento poderá ser feito via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda estadual (Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob). Caso a modalidade de pagamento escolhida seja Pix, o contribuinte deve atentar às seguintes informações no aplicativo do banco antes confirmar a transação: o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.

O valor do imposto é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Confira o calendário

Placa final 6 - segunda-feira, 2

Final 7 - terça-feira, 3

Final 8 - quarta-feira, 4

Final 9 - quinta-feira, 5