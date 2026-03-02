Nesta segunda-feira vence a segunda parcela do IPVA dos veículos com placa final 6Torsten Dettlaff/Pexels
Vencimento da segunda parcela do IPVA tem últimas datas nesta semana
Período contempla placas terminadas em 6, 7, 8 e 9
Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
Bolsa ganha 0,28%, apesar de tensões, e petróleo aumenta 6,68%
Rio começa a semana com mais de 3,1 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes áreas, municípios e níveis de escolaridade
Tensões no Oriente Médio podem impactar custos de energia e fretes no Brasil, diz Fiemg
Possível bloquei no Golfo Pérsico aumentaria os custos operacionais nos transportes marítimos
Prazo para candidato mostrar interesse em vaga do CNU termina nesta segunda-feira
Confirmação é obrigatória para seguir para próximas etapas do concurso
Gasolina tem leve queda, enquanto etanol fica mais caro em fevereiro, aponta IPTL
Combustíveis tiveram preços médios de R$ 6,45 e R$ 4,77 no mês
Prorrogadas as inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj
São 13.400 vagas oferecidas em todo o Estado
