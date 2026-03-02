Segundo a FGV, 47% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança na economiaAFP
Confiança Empresarial cai 0,2 ponto em fevereiro ante janeiro
Manutenção da taxa Selic no fim de janeiro contribuiu para o resultado
IPC-S desacelera a 0,10% em fevereiro, após 0,59% em janeiro, revela FGV
Queda foi puxada pela redução dos preços de transportes, alimentação e educação
Vencimento da segunda parcela do IPVA tem últimas datas nesta semana
Período contempla placas terminadas em 6, 7, 8 e 9
Entre laudos e perícias: entenda o caminho até a aposentadoria por incapacidade
Especialistas explicam quais doenças estão na lista oficial, quem pode solicitar o benefício e quais são os passos para dar entrada no pedido
Maiores bancos do Brasil devem investir cerca de R$ 30 bilhões para recompor o FGC após caso Master
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander arcarão com adiantamento de contribuições e aporte extraordinário
Brasileiro acha que governo gasta muito, mas defende benefícios atrelados ao mínimo
Maioria apoia reajustes de programas sociais e investimentos obrigatórios em Saúde e Educação, segundo levantamento
