Segundo a FGV, 47% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança na economiaAFP

Publicado 02/03/2026 08:47

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) caiu 0,2 ponto em fevereiro ante janeiro, após cinco meses seguidos de avanços, para 92,4 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve alta de 0,4 ponto.

"A queda discreta do ICE em fevereiro pode ser interpretada como uma calibragem da trajetória de alta da confiança empresarial iniciada em setembro passado. Pelo lado das expectativas, é possível que a manutenção da taxa Selic ao final em janeiro também tenha contribuído para o resultado, uma vez que a perspectiva de abrandamento da política monetária vinha sendo um dos fatores a sustentar a recuperação gradual do otimismo entre as empresas nos meses anteriores", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) recuou 0,2 ponto, para 92,8 pontos. O componente que mede a demanda no momento presente caiu 0,8 ponto, para 93,5 pontos, mas a satisfação com a situação dos negócios avançou 0,5 ponto, para 92,2 pontos.

Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) caiu 0,2 ponto, para 92,1 pontos. Dentro do IE-E, o otimismo com a demanda nos próximos três meses diminuiu 0,3 ponto, para 92,3 pontos, e as projeções para os negócios em seis meses recuaram 0,1 ponto, a 92,1 pontos.

Três dos quatro grandes setores mostraram queda na confiança em fevereiro: Comércio, -4,0 pontos; Indústria, +0,6 ponto; Construção, -2,5 pontos; e Serviços, -0,7 ponto. Em fevereiro, 47% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

A coleta de dados para a edição de fevereiro ocorreu entre 3 e 23 do mês.