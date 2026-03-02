Pesquisa da Serasa mostrou que a adoção do Crédito do Trabalhador é maior conforme o porte da empresaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Empréstimo consignado já é usado por funcionários em 65% das empresas privadas, revela pesquisa
Indústria lidera a adoção da modalidade de crédito
Relatório Focus mantém projeção de inflação para 2026 em 3,91%
Dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central
Confiança Empresarial cai 0,2 ponto em fevereiro ante janeiro
Manutenção da taxa Selic no fim de janeiro contribuiu para o resultado
IPC-S desacelera a 0,10% em fevereiro, após 0,59% em janeiro, revela FGV
Queda foi puxada pela redução dos preços de transportes, alimentação e educação
Vencimento da segunda parcela do IPVA tem últimas datas nesta semana
Período contempla placas terminadas em 6, 7, 8 e 9
Entre laudos e perícias: entenda o caminho até a aposentadoria por incapacidade
Especialistas explicam quais doenças estão na lista oficial, quem pode solicitar o benefício e quais são os passos para dar entrada no pedido
