PIB registrou alta de 0,1% no quarto trimestre de 2025 - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/03/2026 10:26

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano de 2025, o PIB cresceu 2,3%.

O resultado veio igual à mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre um recuo de 0,2% a um avanço entre de 0,4%.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 1,8% no quarto trimestre de 2025, vindo igual a mediana das projeções, que variavam de uma elevação de 1,5% a 2,6%.



Ainda segundo o instituto, o PIB do quarto trimestre de 2025 totalizou R$ 3,3 trilhões. O PIB do ano de 2025 somou R$ 12,7 trilhões.

Serviços

PIB de serviços subiu 0,8% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.



Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB de serviços mostrou alta de 2,0%. No ano de 2025, o PIB de serviços cresceu 1,8% ante 2024.



Indústria



O Produto Interno Bruto da indústria caiu 0,7% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB da indústria mostrou alta de 0,6%. No ano de 2025, o PIB da indústria cresceu 1,4% ante 2024.



Agropecuária



O PIB da agropecuária subiu 0,5% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre do mesmo ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB da agropecuária mostrou alta 12,1%. No ano de 2025, cresceu 11,7% ante 2024.