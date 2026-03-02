Em relação à gasolina, o etanol só foi mais vantajoso em seis estados - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/03/2026 15:18

Em fevereiro, o preço médio da gasolina nos postos de todo o Brasil registrou leve redução de 0,15% em comparação com janeiro, chegando a R$ 6,45. O preço médio do etanol, por outro lado, avançou no período, com aumento de 1,49%, sendo comercializado a preço médio de R$ 4,77. Os dados são da mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações realizadas nos postos de combustível em todo o País.

“O leve recuo no preço médio da gasolina em fevereiro indica um cenário de relativa estabilidade para o combustível, após as oscilações registradas nos meses anteriores. Já o aumento no valor do etanol pode estar relacionado a fatores sazonais e à dinâmica de oferta e demanda, comum neste período entre safras”, explica Renato Mascarenhas, diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.



Na análise por regiões, todas registraram aumento para etanol em fevereiro. A mais alta foi registrada no Nordeste, de 1,59%, fazendo com que o biocombustível fosse comercializado por, em média, R$ 5,11. O Norte segue com o etanol mais caro, com preço médio de R$ 5,34 (+0,75%). Já o etanol mais competitivo foi o da região Sudeste, com média de R$ 4,69 (+1,52%).



Em relação à gasolina, a maioria das regiões acompanhou a tendência nacional de queda, com destaque para Centro-Oeste e Sul, com recuos de 0,46%. O Nordeste foi a única região onde o combustível ficou mais caro, com aumento de 0,15% em relação a janeiro (R$ 6,53). O maior preço médio em fevereiro foi o do Norte, R$ 6,83 (estável), e o mais competitivo, o do Sudeste, com média de R$ 6,33 (-0,16%).



Na análise por estados, o etanol mais caro do País em fevereiro foi novamente o do Amazonas, com preço médio de R$ 5,47 (-0,18%), enquanto São Paulo registrou o menor valor, a R$ 4,58, mesmo após alta de 1,78%. Pernambuco apresentou o maior aumento mensal do biocombustível (4,03%), chegando a R$ 5,16, enquanto Roraima e o Amazonas tiveram a maior redução, de 0,18%, com o etanol recuando para R$5,40 e R$ 5,47 nos respectivos estados.



Já para a gasolina, Roraima manteve o maior preço médio do País, a R$ 7,42 (+0,13%). A Paraíba apresentou a gasolina mais barata, a R$ 6,16, após recuo de 0,65%. O maior aumento estadual foi registrado no Ceará (1,82%), onde o combustível chegou a R$ 6,73, enquanto o Distrito Federal teve a maior queda (-1,35%), com preço médio de R$ 6,56.



Segundo o IPTL, com o aumento significativo no preço do etanol, o combustível só foi mais vantajoso que a gasolina em seis estados. “Ainda assim, é importante considerar que o etanol traz benefícios ambientais importantes, por emitir menos poluentes e ajudar a reduzir a pegada de carbono”, destaca Mascarenhas.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.