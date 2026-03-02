Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 17,2% em janeiro - Divulgação

Publicado 02/03/2026 14:27

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras subiu 17,2% em um ano, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira, 2. A estatal registrou em janeiro deste ano produção de 3,165 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), contra 2,7 milhões de boed em janeiro de 2025.

Segundo a ANP, a Petrobras produziu, em média, 2,4 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) e 120,1 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m3/d).

No total, o Brasil produziu 5,168 milhões de boed em janeiro, 15,8% a mais do que o obtido em janeiro de 2025. Com relação ao petróleo, foram extraídos 3,953 milhões de bpd, uma queda de 1,5% na comparação com o mês anterior. A produção de gás natural em janeiro foi de 193,16 milhões de m3/d. Houve queda de 0,6% frente a dezembro e aumento de 20,2% na comparação com janeiro de 2025.

Pré-sal

No pré-sal, a produção total em janeiro foi de 4,129 milhões de boe/d e correspondeu a 79,9% da produção brasileira. A produção teve uma redução de 1,8% em relação ao mês anterior e crescimento de 19% na comparação com igual mês de 2025. Foram produzidos 3,167 milhões de bbl/d de petróleo e 152,98 milhões de m3/d de gás natural por meio de 177 poços.