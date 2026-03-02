Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 17,2% em janeiro Divulgação
Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 17,2% em janeiro na comparação anual, diz ANP
No pré-sal, total foi de 4,129 milhões de boe/d
Estado abre 4,5 mil vagas para ampliação da carga horária de professores
Docentes poderão migrar de 18 para 30 horas semanais
Secretário do Tesouro nega pressão fiscal com Angra 3, mas diz que Correios preocupam por modelo
Rogério Ceron afirmou que governo busca garantir a reestruturação da estatal
Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
Redes de ensino devem ter confirmado dados de beneficiários
Dívidas em atraso podem ser regularizadas com desconto até o dia 27
Abatimento oferecido chega a 99%, com parcelamento em 48 vezes
É preciso ter regra geral sobre supersalários, diz secretário-executivo da Fazenda
Dario Durigan saiu em defesa do movimento 'moralizante' do STF contra remunerações do funcionalismo que extrapolam o teto
