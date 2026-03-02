Rogério Ceron lembrou que modelo de negócio dos Correios enfrenta dificuldades em todo o mundoAntônio Cruz/Agência Brasil
Secretário do Tesouro nega pressão fiscal com Angra 3, mas diz que Correios preocupam por modelo
Rogério Ceron afirmou que governo busca garantir a reestruturação da estatal
Secretário do Tesouro nega pressão fiscal com Angra 3, mas diz que Correios preocupam por modelo
Rogério Ceron afirmou que governo busca garantir a reestruturação da estatal
Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
Redes de ensino devem ter confirmado dados de beneficiários
Dívidas em atraso podem ser regularizadas com desconto até o dia 27
Abatimento oferecido chega a 99%, com parcelamento em 48 vezes
É preciso ter regra geral sobre supersalários, diz secretário-executivo da Fazenda
Dario Durigan saiu em defesa do movimento 'moralizante' do STF contra remunerações do funcionalismo que extrapolam o teto
Empréstimo consignado já é usado por funcionários em 65% das empresas privadas, revela pesquisa
Indústria lidera a adoção da modalidade de crédito
Relatório Focus mantém projeção de inflação para 2026 em 3,91%
Dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.