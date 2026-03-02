Depósitos do Pé-de-Meia são escalonados conforme o mês de nascimento dos estudantes - Divulgação

Publicado 02/03/2026 11:44

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta segunda-feira, 2, duas parcelas do Programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos em maio e junho. A primeira é referente à conclusão, em 2025, de uma das séries do ensino médio. A outra é depositada somente aos concluintes dessa etapa do ensino que participaram dos dois dias de provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos estudantes e ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiários. Confira o calendário de pagamentos até 5 de março, organizados por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:



- janeiro e fevereiro: receberam na quinta-feira, 26 de fevereiro;

- março e abril: receberam na sexta-feira, 27 de fevereiro;

- maio e junho: recebem nesta segunda-feira, 2;

- julho e agosto: recebem nesta terça-feira, 3;

- setembro e outubro: recebem na quarta-feira, 4;

- novembro e dezembro: recebem na quinta-feira,5.



Os valores pagos da chamada "Poupança do ensino médio" são: R$ 1 mil, pela conclusão de uma das séries do ensino médio e R$ 200, pela participação no Enem de 2025.



Depósito

Os alunos do Pé-de-Meia que foram aprovados no 3º ano em 2025 terão o incentivo de conclusão do Pé-de-Meia liberado para saque imediato, além da e a parcela única de R$ 200, caso tenha participado do dois dias do Enem do ano passado.



Os estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio público terão o valor de mil reais creditado em conta, que permanecerá bloqueado até a conclusão do ensino médio.



O estudante pode optar por manter o recurso na poupança da instituição bancária ou direcioná-lo para aplicação no Tesouro Direto, por meio do aplicativo Caixa Tem.



Comprovação

O MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão aos beneficiários do Pé-de-Meia não é gerado automaticamente após o fim das aulas do ano letivo. Somente aqueles que tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino terão os pagamentos garantidos.



O processo de envio de informações pelas secretarias de Educação ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no fim do ano letivo e a de confirmação da conclusão do ensino médio.



De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.



Cinco datas