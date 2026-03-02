Dívida pode ser quitada com parcelamento em até 48 vezes - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/03/2026 11:24

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes. São quase 73,5 milhões de pessoas com contas em atraso no país, um aumento de 10,2% em 2025, em relação ao ano anterior. A Recovery, securitizadora responsável pela gestão de mais de R$144 bilhões de dívidas de mais de 33 milhões de brasileiros, promove uma campanha de renegociação válida até o dia 27 em que oferece até 99% de desconto, parcelamentos em até 48x com valor mensal mínimo de R$ 50 e opção de pagamento via Pix ou boleto.

“O Feirão do Nome Limpo Recovery é uma oportunidade para que as pessoas endividadas consigam recuperar a saúde financeira. Apesar das condições facilitadas, é fundamental que as pessoas avaliem se as parcelas se encaixam no orçamento familiar antes de fechar o acordo", aponta Camila Poltronieri Flaquer, head de Cobrança Digital da Recovery.