No ano de 2025, o consumo das famílias cresceu 1,3% ante 2024 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 03/03/2026 10:34

O consumo das famílias ficou estável no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça (3) os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o consumo das famílias mostrou alta de 1%. No ano de 2025, o consumo das famílias cresceu 1,3% ante 2024.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,6% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o consumo do governo mostrou alta de 3,6%. No ano de 2025, o consumo do governo cresceu 2,1% ante 2024.

FBCF

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 3,5% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, a FBCF mostrou queda de 3,1%. No ano de 2025, a FBCF subiu 2,9% ante 2024. Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do ano de 2025 ficou em 2,9%.