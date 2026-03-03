CVM analisou 314 processos relacionados ao Banco Master, Reag e entidades conexas - Banco Master/Divulgação

CVM analisou 314 processos relacionados ao Banco Master, Reag e entidades conexas

Publicado 03/03/2026 20:46

São Paulo - Falhas de divulgação ou de prestação de informações obrigatórias são o tipo de irregularidade mais frequente entre os 314 processos instaurados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionados ao Banco Master, Reag e entidades conexas. O segundo tipo mais frequente são as falhas de conformidade e controles internos.

As informações são parte do relatório do Grupo de Trabalho do Banco Master, Reag e Entidades Conexas (GT), apresentado ao Comitê de Governança e Gestão de Riscos (CGR) nesta segunda-feira, 2.

"Essas duas categorias, em conjunto, apontam para deficiências estruturais e sistêmicas na transparência e na governança das entidades de alguma forma ligadas ao grupo Master. Nesse universo, estão incluídas condutas com diferentes níveis de impacto - desde atrasos no envio de informações periódicas e inconsistências cadastrais até omissões informacionais graves associadas a operações de maior complexidade e com maior impacto sobre investidores", disse a reguladora em comunicado.

"Completam o quadro das infrações mais frequentes aquelas relacionadas ao descumprimento de deveres fiduciários, a falhas no tratamento de conflito de interesses e ao descumprimento de outras normas de fundos de investimento", disse a CVM em comunicado.

De acordo com a reguladora, foram também identificados indícios de insider trading, fraude contra investidores e manipulação de mercado. "Ainda que menos frequentes em termos absolutos, essas condutas revestem-se de particular seriedade."