Desde 2024, a Caixa não liberava financiamentos individuais para aquisição de imóveis acima de R$ 2,5 milhõesMarcelo Camargo / Agência Brasil
Caixa volta a financiar aquisição de imóveis acima de R$ 2,25 milhões com recursos da poupança
Mudanças promovidas pelo Banco Central em 2025 nas regras do depósito compulsório ampliaram a disponibilidade de recursos das cadernetas
